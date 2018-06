Hitlergruß: Zwei Jahre bedingte Haft für Kroaten

Aufgrund dieser Verantwortung war eigens ein kroatischer Historiker als Zeuge geladen worden, der die Angelegenheit aufklären sollte und dies auch tat. Die Geschworenen befanden den Mann einstimmig der Wiederbetätigung schuldig, wegen des Hitlergrußes ebenso wie wegen seiner Aussagen in einer Dokumentation, in der er Adolf Hitler und dessen Diktatur ausdrücklich gelobt hatte. Aufgrund seiner Unbescholtenheit wurde die Strafe bedingt nachgesehen, als dem Kroaten erklärt wurde, dass er nicht ins Gefängnis muss, nahm er das Urteil an.