Erneut Tiere im Bezirk Gänserndorf getötet

Externe Jagdaufsicht gefordert

Empfohlen wurde der Einsatz von Giftspürhunden, der in den angrenzenden Nachbarländern etabliert und äußerst erfolgreich sei. "Im Rahmen unseres PannonEagle LIFE Projekts haben wir die Möglichkeit, Giftspürhunde anzufordern und so die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen", sagte Wolf-Petre. "Egal aus welchen Reihen die Täter kommen, es wird Zeit, ihnen das Handwerk zu legen", forderte der Leiter der NÖ Umweltanwaltschaft, Thomas Hansmann: "Es müssen neue, effektivere Wege beschritten werden, um einen rechtskonformen Zustand herzustellen. Eine externe Jagdaufsicht ist unumgänglich und sollte so bald wie möglich umgesetzt werden."