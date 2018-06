Renault & Red Bull: Scheidung, kein Liebesentzug

Japanischer Besuch bei Motorsportberater Helmut Marko in der Hospitality von Red Bull am Circuit Paul Ricard. Seit dieser Woche ist die Katze ja aus dem Sack, der Vertrag für 2019 und 2020 mit Honda in der Tasche. Ausgerechnet vor deren Heim-GP in Frankreich an diesem Sonntag hat Red Bull also Renault einen Korb gegeben - Zufall? „Das war auf Druck von Renault, die haben uns ein Ultimatum gestellt“, verrät Marko der „Krone“, „wir wollten das erst nach Österreich machen.“