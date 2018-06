Polizei richtet sich auf längere Lkw-Dosierung ein

Die Lkw-Blockabfertigungen an Tagen mit Stau-Gefahr werden längerfristig weitergehen. Diese Botschaft vermittelten Polizei und Land Tirol, als in Radfeld ein mobiler Container präsentiert wurde. Dieser dient den Beamten an der Staatsgrenze als bequemer Arbeitsplatz. Bereits 16 mal wurde heuer dosiert, neun weitere Aktionen folgen.