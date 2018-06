SPD bereitet sich auf mögliche Neuwahlen vor

Erwartungen an EU-Minigipfel heruntergeschraubt

Gleichzeitig werden im Vorfeld des am Sonntag stattfindenden EU-Mini-Gipfels in Brüssel zur Migrationsfrage die Erwartungen heruntergeschraubt. „Es handelt sich in Brüssel um ein Beratungs- und Arbeitstreffen, bei dem es keine Abschlusserklärung geben wird“, sagte Merkel am Freitag. Es sei klar, dass auf dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni nicht das gesamte Migrationspaket beschlossen werden könne. Deshalb gehe es am Sonntag darum, „für besonders betroffene Mitgliedsstaaten über alle Fragen der Migration zu sprechen“, sagte Merkel.