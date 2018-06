Zahl der Terroranschläge um 45 Prozent gestiegen!

„Foreign Fighters“ als größte Gefahr

Die größte Gefahr geht für die Europol-Experten aber nach wie vor von den sogenannten Foreign Fighters aus, also jenen, die für die Dihadistenmiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak gekämpft haben und in ihre Heimatländer zurückkehren oder das bereits getan haben. Navarrete räumte ein, dass hier auch das Bild sehr unvollständig ist, das die Polizeibehörden haben. Nach Schätzungen sind etwa 5000 Menschen aus EU-Ländern für den IS in den Krieg gezogen, heißt es im Bericht. Ende 2017 sollen demnach noch 2500 für den IS gekämpft haben. 1500 dürften zurückgekehrt und 1000 getötet worden sein.