Bullet For My Valentine: „Der Metal ist heute fad“

Das Album ist textlich so persönlich und intim wie kein anderes von euch davor. Was soll der Terminus „Gravity“ an sich aussagen?

Das Album dreht sich um mich und was ich die letzten Jahre durchlebt habe. Ich hatte einen emotionalen Zusammenbruch und unglücklicherweise ging meine Ehe in die Brüche. Ich habe eine Familie und einen kleinen Sohn und all das hat mich extrem mitgenommen. Bis Dezember 2016 waren wir auf Tour und dann brach alles über mich ein und ich verfiel in eine sehr dunkle, depressive Phase. Ich hatte keine Motivation mehr, überdachte sogar meine Rolle in der Band und die Band selbst. Es war einfach eine Scheißsituation und das habe ich auf diesem Album sehr detailliert bis zur Gegenwart verarbeitet. Man muss nicht so viel erklären, weil die Songtitel an sich sehr klar sagen, worum es geht. Das Album ist eine kongruente Geschichte, die sehr direkt und ehrlich erzählt wird.