17-Jähriger qualifiziert sich für European Tour

Junioren-Weltmeister 2017

Rusty-Jake Rodriguez wurde am 24. Dezember 2000 in Wien geboren. Bereits im Alter von einem Jahr war er von den Dartpfeilen fasziniert. Sein Debüt in der österreichischen Jugend-Nationalmannschaft feierte er 2013 beim Europe Cup Youth in Ungarn. Ein Jahr später erzielte er seine ersten internationalen Resultate.