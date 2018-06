Rad-Ass Tom Mauerhofer in den USA niedergefahren!

Doch plötzlich spuckte ihn die offizielle Rangliste des RAAM als „DNF“ (did not finish) aus. Auf Facebook teilte seine Begleitmannschaft die Horrormeldung: „Leider müssen wir an dieser Stelle mitteilen, dass Thomas heute Nacht von einem Auto erfasst worden ist! Thomas befindet sich momentan im Spital und wird ärztlich versorgt.“