Hund lief 400 Kilometer: Happy End für „Pluto“

„Pluto“ lief 400 Kilometer

Der Rüde war am 3. März, nach nur zwei Tagen bei seiner neuen Familie in Santorso, davongelaufen und war unauffindbar. Die erste offizielle Sichtung gab es am 29. April in Prettau und dann am 8. Mai in Bruneck, jeweils in Südtirol. In Osttirol fiel er am 12. Mai in Anras auf, am 13. Mai wurde Pluto in Heinfels von der Wirtin des Gasthauses Burg Heinfels bemerkt. Da der Hund verwahrlost wirkte und gehumpelt hat, hat sie den Osttiroler Tierschutzverein verständigt. Kerstin Lanz brachte die Rettungskette ins Laufen und holte Sabrina Schumacher zu Hilfe.