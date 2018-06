„Ein hoher Schuh muss heute nicht mehr weh tun“

Donaulände statt Venice Beach, Urfahranermarkt statt Universal-Studios, Linz statt Los Angeles! Seit wenigen Wochen lebt Kerstin Lechner in Oberösterreich. Der Liebe wegen brach das Topmodel, dessen Wurzeln in der Wachau liegen, nach zwölf Jahren ihre Zelte in den USA ab, lebt nun in Oberösterreich.