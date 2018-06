Gemeinden fehlen Nachwuchs-Bürgermeister

„Ein Bürgermeister genießt großes Vertrauen. Umfragen besagen, etwa doppelt so viel wie ein Landespolitiker“, weiß Gemeindebund-Chef Hans Hingsamer (62), seit 1991 VP-Bürgermeister in Eggerding. Trotzdem: In immer mehr Gemeinden gibt es Schwierigkeiten, Ortschefs zu finden. Beim Gemeindebund-Tag in Freistadt liegt deshalb ein Schwerpunkt am Bürgermeisteramt.