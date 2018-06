Tierquälerei: Vier Welpen wie Abfall entsorgt

„Für die Finderin war es ein Riesenschock“, sagen Ingrid und Michael Stracke vom Verein Purzel & Vicky in Vasoldsberg bei Graz. „Die Dame wollte in einer Nacht, als in der Oststeier Unwetter niedergingen, noch schnell den Müll rausbringen, hörte ein Winseln - und fand vier zitternde Hundebabys, erst wenige Wochen alt, in einer Schachtel neben den Mülltonnen!“ Einfach entsorgt, ihren Tod in Kauf nehmend…