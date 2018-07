Die Promis sind stolz auf ihren Nachwuchs

Zwist nach Schulfeier?

Nicht ganz so lustig und enspannt wirkte der letzte Schultag von Ben Afflecks und Jennifer Garners Tochter Violet an der Grundschule. Beim Verlassen der Schule im blauen Talar und mit Urkunde in der Hand wirkte das Mädchen ein wenig angefressen. Was da wohl passiert ist? Ein „Papa, du bist so peinlich“-Moment möglicherweise?