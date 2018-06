Mit dem Motorrad in eine Steinmauer gekracht

Drei Verletzte forderten Motorradunfälle am Sonntag in Tirol. Auf der Brennerstraße (B182) in Mutters krachte ein 22-Jähriger gegen eine Steinmauer. Er und seine am Sozius mitfahrende Lebensgefährtin wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Im Unterland bei Erpfendorf fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Motorrad auf ein abbiegendes Auto auf. Er wurde erheblich verletzt.