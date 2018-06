85-Jähriger in Graz umarmt und dann ausgeraubt

Der 85-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung behob gegen 13:00 Uhr Geld an einem Bankomat in der Andritzer Reichsstraße. Die Täterinnen sprachen den Mann nach der Behebung vor der Bank am Gehsteig an und umarmten ihn wie einen alten Bekannten. Der 85-Jährige löste sich aus der Umarmung und stellte kurz später das Fehlen seiner Geldbörse fest.