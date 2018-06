Weststeirer sorgen sich um ihr Trinkwasser

Zur Vorgeschichte: Die in australischem Mehrheitsbesitz stehende „European Lithium Gesellschaft“ erwarb die Eigentums- und Schürfrechte an den Lithium-Vorkommen in der Koralpe. „Die reichen für 17, vermutlich für 30 Jahre“, sagt FP-Nationalratsabgeordneter Christian Ragger, der als Sprecher der Gesellschaft fungiert. „Wir beginnen 2021 mit dem Abbau und führen bereits Verhandlungen mit den Bürgermeistern, um die erste europäische Akku-Fabrik zu errichten.“