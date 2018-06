Unwetter trafen Grazer Tier-Verein schwer

Ein Stromausfall ist so schon ein Elend - aber der lange von dieser Woche traf gerade den Verein mit voller Härte: „Wir haben derzeit zehn Rehkitze da, die alle zwei bis vier Stunden gefüttert werden müssen, 500 Vogelbabys, die sogar alle halben Stunden Nahrung brauchen, weil sie sonst sterben. Das ist schon mit Strom ein unglaublicher Aufwand - aber ohne war es die Hölle“, schildert Monika Großmann, Chefin des Vereins „Kleine Wildtiere in großer Not“ in Graz-Mariatrost. „Da heißt es Hunderte Flascherln geben, die wir vorher umständlich im Holzofen wärmen mussten, Wärmeflaschen irgendwie warm kriegen. Mit der Stirnlampe sind wir zu den vielen Babys, die wir haben, vom Eichkatzerl bis zum Hasen. Es waren schreckliche Stunden.“