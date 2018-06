Freilauf mit Blick auf Wien

Unser Fleisch

Fast neun von zehn Österreichern essen täglich Fleisch. Wurst ist übrigens auch Fleisch, was gerne mal vergessen wird. Fleisch ist also längst zur alltäglichen Selbstverständlichkeit geworden. Billig soll es sein, ständig verfügbar und von einwandfreier Qualität hinsichtlich Hygiene und Geschmack. Und die heimische Land- und Fleischwirtschaft erfüllt diese Ansprüche auch. Uns Konsumenten erscheint dies ganz selbstverständlich. Wer denkt beim Schnitzel um weniger als 4 Euro im Einrichtungshaus schon darüber nach, wie das alles zusammengeht? Der Bezug zu den Produktionsbedingungen fehlt meist völlig: Die dahinter steckende bäuerliche Arbeit, wie die Tiere gehalten werden und dass sie am Ende ihr Leben lassen für uns - das alles scheint nur recht wenige zu interessieren. Aber diese wenigen werden mehr. Einige verzichten gänzlich auf Fleisch. Andere beginnen sich mehr und mehr für das Lebensmittel Fleisch zu interessieren. Welche „Geschichte“ erzählt mein Fleisch? Wo kommt es her, wie sah sein „Vorleben“ aus, was hat es gefressen, welchen ökologischen Fußabdruck hinterlässt es, und wie wurde es schließlich vom Lebewesen Tier zum Lebensmittel beim Schlachten? Wer sich solche Fragen stellt, der wird beim Fleisch- und Wursteinkauf genauer hinsehen und nicht mehr nur das Billigste kaufen. Das Schlachten in mobilen Schlachtanlagen auf der Weide ist seit Kurzem in Oberösterreich wieder erlaubt, im Rest Österreichs leider noch nicht. Für mich unverständlich, denn für die paar Bauern mit Hofschlachtung wäre es eine wertvolle Alternativen, um den Tieren den Transportstress zu ersparen.