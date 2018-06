Zugstrecke in die Wachau endgültig gekappt

Seit 2010 fährt auf einem Stück der Donauuferbahn in Niederösterreich sowieso kein Zug mehr. Während die Bahn in den letzten Jahren in Oberösterreich und in der Wachau modernisiert wurde, lässt das Land NÖ als Eigentümer der Strecke im Nachbarbundesland seit kurzem die Gleise zwischen Lehen-Ebersdorf und Weins (ein Teil der Bahnstrecke Krems-St. Valentin) abreißen. Seit Ende Mai 2017 liegt ein rechtskräftiger Bescheid vor, demzufolge bis Ende 2019 die Tunnels verschlossen und die Gleise demontiert sein müssen.