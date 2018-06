Fassungslose Steirer: Das Wetter spielt verrückt

Warum die vielen Bauten in Graz den orkanartigen Sturm nicht gestoppt haben, erklärt sich Brandes so: „Hier kommt der Kanalisierungseffekt zum Tragen, der Stärke und Richtung des Windes bestimmt. Hier reichen oft schon längere Straßenzüge aus, damit sich ein Sturm voll entfalten kann.“ Zeitlich ist so ein Ereignis nicht langfristig vorhersehbar, so der Experte, „maximal zwei Stunden zuvor kann man sagen, in welcher Region die Sturmböen stattfinden werden - so war es auch dieses Mal.“ Ein Albtraum!