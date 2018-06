Rekordsumme für Lainer: Salzburg mit Napoli einig?

Es war die Saison des Stefan Lainer: Der 25-Jährige hatte in der abgelaufenen Saison in 55 Einsätzen über 4.700 Pflichtspiel-Minuten für Red Bull Salzburg absolviert - mehr als alle anderen Kaderspieler der „Bullen“. Zudem zeigte er im Nationalteam groß auf. Als Belohnung für eine großartige Europa-League-Saison wurde er sogar ins Team der Saison gewählt. An Salzburgs Rechtsverteidiger soll Italiens Vizemeister SSC Napoli großes Interesse bekunden. Wie italienische Medien nun berichten, sind sich Salzburg und der neue Klub von Star-Coach Carlo Ancelotti bereits einig.