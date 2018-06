Fehlende Giganten: Tränen-Drama um Superstars

Etliche Kicker-Größen verpassen die WM in Russland. Buffon und Bale qualifizierten sich erst gar nicht. Luiz und Götze wurden aussortiert. Romero, Alves und Payet sind verletzt. Nicht alle Superstars der Fußballwelt sind bei der WM in Russland dabei. Denn schon in der Qualifikation scheiterten Nationen wie Holland und Italien.