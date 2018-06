Eröffnung verschoben: „Nova-Air“ in Turbulenzen

Das Hotel Novapark sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal aber unfreiwillig. Die für Anfang Juli geplante Eröffnung des Flugdecks auf dem Dach wurde am Montag überraschend abgesagt. Schuld an den Turbulenzen ist das heftige Gewitter, das in der Nacht auf Samstag über Graz niederging.