Mann wollte Siebenjährige in sein Auto locken

Gegen 8.20 Uhr erstattete der Vater der Siebenjährigen auf der Polizeiinspektion Köflach die Anzeige. Das Kind gab an, dass sie auf dem Gehsteig entlang der B70 von ihrem Elternhaus in Richtung Bahnhof gegangen sei. Etwa in der Mitte der Gerstenbergerhöhe habe neben ihr ein kleineres, schwarzes Auto angehalten. Ein Mann sei ausgestiegen und habe sie aufgefordert mit ihm mitzufahren. Sie habe verneint und sei sofort zurück nach Hause gelaufen.