Die eigenen Kinder mit Folter-Videos „erzogen“

Während der eine Angeklagte die einstündige Darstellung des Staatsanwaltes ohne Regung zur Kenntnis nahm, wischte sich der andere immer wieder Tränen aus den Augen. Den vier Angeklagten (zwei Ehepaare) wird die Teilnahme an einer terroristischen Organisation (IS) sowie Quälen und Vernachlässigung ihrer insgesamt acht unmündigen Kinder vorgeworfen. Nachdem die vier Angeklagten vor Jahren in Graz einem radikal-islamistischen Gebetsverein (der Redaktion bekannt) beigetreten waren, bekamen die Kinder immer wieder grausame Propagandavideos zu sehen. „Sie mussten mit fünf, sechs, sieben Jahren Filme anschauen, in denen Menschen geköpft oder zu Tode gefoltert wurden“, prangerte der Staatsanwalt an. Im Dezember 2014 reiste man dann mit Sack und Pack von Graz aus nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen, die acht Kinder sollten vor Ort eine entsprechende Ausbildung erhalten. Im April 2016 erfolgte die Flucht aus Syrien.