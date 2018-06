Kapfenberg sichert sich mit Heimsieg „Matchball“!

Die Bulls Kapfenberg haben sich den „Matchball“ zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Basketball-Bundesliga der Herren gesichert! Die Steirer gewannen am Samstag vor Heimpublikum gegen die Swans Gmunden deutlich mit 69:53 (34:32) und gingen damit in der „Best of seven“-Serie 3:2 in Führung. Mit einem weiteren Erfolg am Dienstag in Gmunden wären sie erneut Meister.