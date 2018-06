Mädchen (2) stürzt in Tirol fünf Meter aus Fenster

Schrecksekunde am Freitag in Innsbruck! Eine Zweijährige ist am Vormittag in der Altstadt beim Sturz aus dem Fenster aus fünf Metern Höhe verletzt worden. Laut Polizei war das Kind im Schlafzimmer der Eltern aus dem Gitterbett auf das Elternbett geklettert und von dort zum offenstehenden Fenster gelangt. Dann stürzte die Zweijährige aus dem zweiten Stock in die Tiefe und schlug auf Pflastersteinen auf.