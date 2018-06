Moderne Helfer für schwer behinderte Sophie

Noch vor Jahren gab es für motorisch eingeschränkte Kleinkinder so gut wie keine technischen Hilfsmittel. Das hat sich mittlerweile geändert, so hat die Firma Falkensammer jetzt Österreichs größten Schauraum für Kinder-Reha-Technik in Sattledt eröffnet. Andreas Falkensammer: „Es geht darum, Kindern Behelfe anzubieten, die sie motorisch und auch mental entsprechend unterstützen. Das reicht von Krabbelhilfen, Sitz- und Gehhilfen bis hin zu Kinderrollstühlen.“ Wobei neben dem Anschauen, dem Ausprobieren und dem Ausleihen der Hilfsmittel die persönliche Beratung eine große Rolle spiele, wie der Experte weiß: „Wir wachsen sozusagen mit den Kindern mit, entwickeln sie gemeinsam weiter und dürfen sie auf dem Weg begleiten.“