Schmetterlinge in Österreichs Tälern bedroht

Mit rund 4070 registrierten Schmetterlingsarten liegt Österreich in Nord- und Mitteleuropa auf Platz Eins. Doch mehr als die Hälfte der Tiere hierzulande sind bedroht. Durch intensivierte Landwirtschaft, Bodenverbrauch und Klimaerwärmung ergibt sich vor allem in den Tälern der alpinen Regionen ein großer Rückgang. Das ergab die Studie „Ausgeflattert III“, die am Donnerstag in Wien präsentiert wurde.