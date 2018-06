Eingeschleppte Kröte bedroht Madagaskars Tierwelt

„Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die invasiven Kröten wahrscheinlich große Auswirkungen auf viele endemische Arten in Madagaskar haben werden, was die bestehenden Naturschutzprobleme des Landes weiter verschärft“, sagte Mitautorin Friederike Woog vom Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart. Viele bekannte Arten seien gefährdet.