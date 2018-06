Weniger Frieden, mehr Kriegstote, mehr Flüchtlinge

Friede bringt wirtschaftliche Vorteile

Der diesjährige Bericht stellt ferner fest, dass sehr friedliche Länder auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile gegenüber den am wenigsten friedvollen Ländern haben: Die Inflationsraten sind in Volkswirtschaften mit niedrigem Friedensniveau fast dreimal höher, die Zinssätze mehr als doppelt so hoch, die ausländischen Direktinvestitionen liegen bei knapp der Hälfte.