Meryl Streep feiert mit „Big Little Lies“-Cast

Meryl Streep war mit den Darstellerinnen der Serie „Big Little Lies“ unterwegs. Reese Witherspoon, die gemeinsam mit Nicole Kidman und Shailene Woodley für die Erfolgsserie vor der Kamera steht, postete ein Foto, das sie mit ihren Kolleginnen und niemand Geringerem als Meryl Streep zeigt, die demnächst in der Show zu sehen sein wird. Was für eine coole Frauengang!