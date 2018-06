Höhere Preise für Öffis, Wärme, Müll & Co. in Graz

Öffis: Alle Jahre wieder werden die Tickets per 1. Juli teurer - so auch heuer. Die verbilligte Jahreskarte kommt auf 265 statt aktuell 247 Euro (gestartet war man vor 3,5 Jahren mit einem Preis von 228 Euro). Die Stundenkarte wird 2,40 statt 2,30 Euro kosten, das 24-Stunden-Ticket 5,30 statt 5,10 Euro. Über die Erhöhungen entscheidet der steirische Verkehrsverbund. Der hat um die 60 Mitglieder. Graz ist allerdings nur mit einer Stimme vertreten, - und hat so praktisch keinen Einfluss auf die Preisgestaltung.