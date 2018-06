Wettbetrüger sollen Tennisprofis bestochen haben

Eine kriminelle Bande in Belgien soll Tennis-Profis für Wettbetrug bestochen haben. Ermittler durchsuchten am Dienstag 21 Gebäude in Flandern und nahmen 13 Personen vorläufig fest, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Auf Wunsch der belgischen Ermittler gab es auch Razzien in Deutschland, Frankreich, Bulgarien, der Slowakei, den Niederlanden und den USA.