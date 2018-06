17 neue „Stolpersteine“ in der Murmetropole

Es sind kleine Tafeln aus Messing, die vor Häusern, in denen Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt, ermordet, in den Suizid getrieben, deportiert, vertrieben oder enteignet wurden, gewohnt haben, in den Gehsteig einbetoniert werden - sodass man, wenn man an ihnen vorbeigeht, über sie „stolpert“ und nachzudenken beginnt. Es gibt sie in vielen Städten in ganz Europa.