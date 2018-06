Rätsel um vermissten Weltkriegspiloten gelöst!

Absturz nahe Wien

David Kerr befand sich 1944 im Lufteinsatz, als der Zweite Weltkrieg seinem Ende entgegensteuerte. Am 26. Juli flog der 22-Jährige aber in ein Unwetter - und wurde nahe Wien am Flügel getroffen. Danach verlor sich die Spur des werdenden Vaters, seine Familie fand sich damit ab, nie etwas über seinen Verbleib zu erfahren. Doch Bob Henderson gab nicht auf und wurde für sein Bemühen belohnt.