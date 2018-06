Walkner nach erstem Prolog-Tag auf Rang zwei

Dakar-Sieger Matthias Walkner hat sich am Freitag am ersten Renntag des Erzbergrodeos nur dem Spanier Josep Garcia geschlagen geben müssen. Der Iberer markierte auf seiner KTM im Prolog Bestzeit mit knapp zwei Sekunden Vorsprung auf den Salzburger KTM-Fahrer. US-Star Colton Haaker (Husqvarna) wurde Dritter. Am Samstag steht Tag zwei des Prologs, zu dem 1.500 Starter gemeldet waren, am Programm.