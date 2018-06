Closet-Detox: So wichtig ist Ordnung für die Seele

Ordnung, die bleibt: So organisiert man sich dauerhaft richtig

Das Ziel ist, eine Wohlfühlgarderobe zu kreieren, wie der Aufräumcoach aus Wien verrät. Das sind meistens 30 bis 50 Teile, die sich gut kombinieren lassen, in denen man sich wohlfühlt und die zum persönlichen Stil passen. Danach geht es an die systematische Ordnung: „Am effektivsten sollte man den Kleiderschrank nach Saison, Kleidungsart (sprich Blusen, Jeans, etc.) und Farbe organisieren.“ Die Expertin rät außerdem, dieser Regel zu folgen, um stets den Überblick zu bewahren: „Wenn ein neues Stück die Garderobe erobert, sollte man eine ähnliche Sache sofort entsorgen, spenden, etc.“ Oder aber weiter verkaufen - zum Beispiel in Österreichs neuem Second-Hand-Onlineshop remixshop.com.