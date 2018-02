Kurs nur für Frauen: „AMS diskriminiert mich“

"Ich will arbeiten und war auch erfolgreich"

"Anders als der Großteil meiner in den Kursen sitzenden 'Kollegen' versuche ich selbstständig wieder eine Arbeit zu finden. Und will arbeiten! Und ich war auch erfolgreich", so der 45-Jährige. Der einzige Haken: Für seinen bereits versprochenen Job als Immobilienmakler fehlt ihm noch eine Prüfung, die 1500 Euro kosten würde. Die ihm - laut WIFI Wien - auch sicher vom Arbeitsmarktservice bezahlt werden würden.