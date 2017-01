Mario Seidl bei Sieg von Frenzel nur auf Rang elf!

Der Salzburger Mario Seidl hat beim ersten Einzelbewerb der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme (Südtirol) am Freitag nur Rang elf belegt - und das, obwohl er nach dem Springen noch in Führung gelegen war. Der Sieg ging an den deutschen Saison- Dominator Eric Frenzel, der mit seinem 36. Triumph im Weltcup seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute.