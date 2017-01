Hirscher: "Manchmal hast du Glück, manchmal Pech"

In Kroatien und in der Schweiz sei es ein "fahrerisches und emotionales Auf und Ab, an dessen Ende versöhnliche 180 Weltcup- Punkte stehen" gewesen. Der Zagreb- Slalom habe ihm "direkt einen Dämpfer verpasst", er sei dort "aus irgendwelchen Gründen einfach nicht auf Touren gekommen". Es galt, das Rennen schnell abzuhaken und sich über 40 zu freuen.

Philipp Schörghofer und Marcel Hirscher Foto: AFP

Der Riesentorlauf in Adelboden sei "das Highlight der vergangenen Rennwoche" gewesen, auch weil er als Zweiter seinen 100. Podestplatz feiern durfte. "Den ersten Durchgang habe ich gut eingeparkt, der zweite war dann wirklich top! Dass es nicht für Rang eins gereicht hat, lag einzig und allein an der grandiosen Leistung von Alexis Pinturault ...."

Vor dem Slalom hat er dann vergeblich darauf gehofft, dass die Nebelfront erst nach ihm hereinbricht, so Hirscher in seinem Blog. "Aber so ist Freiluftsport - manchmal hast du Glück, manchmal Pech. Positiv ist, dass es dank eines All- In- Laufs im zweiten Durchgang am Ende noch für Platz drei und 60 Punkte gereicht hat."

"Kann es besser akzeptieren, wenn Pech mitfährt"

Und unterm Strich müsse er sagen, dass er "mittlerweile besser akzeptieren kann, wenn mal das Pech mitfährt und man ohne sein Zutun gehandicapt wird. Wichtig ist, dass man den Kopf nicht hängen lässt und versucht, das Bestmögliche aus den Gegebenheiten rauszuholen". Und das sei gelungen.