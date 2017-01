Trump wird heute als 45. US- Präsident angelobt

Trump kündigte am Vorabend an, als Präsident die vielfach gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. "Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann", sagte der 70- jährige Immobilienmilliardär am Donnerstagabend zum Abschluss eines Konzerts vor dem Lincoln- Memorial.

"Ich bin nur Botschafter. Ich liebe euch."

Es habe eine Bewegung angefangen, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe, sagte Trump vor Tausenden begeisterten Anhängern. Man wolle nun echten Wandel im Land. "Diese Reise hat vor 18 Monaten begonnen", sagte der Republikaner. "Ich bin nur der Botschafter. Ich liebe euch."

Donald Trump mit Ehefrau Melania beim Konzert vor dem Lincoln Memorial Foto: ASSOCIATED PRESS

Einer der wenigen Stars, die für Trump singen wollen, ist der Country-Sänger Toby Keith. Foto: AFP

Von den lautstarken Protesten bekam Trump nur am Rande etwas mit. In New York demonstrierten Tausende Menschen gemeinsam mit Stars wie Alec Baldwin und Robert De Niro. "Trump ist ein schlechtes Beispiel für dieses Land, für diese Stadt", sagte Schauspieler De Niro von einer Bühne aus zu den Demonstranten. Auch seine Kollegen Mark Ruffalo und Julianne Moore, der Regisseur Michael Moore und der Bürgermeister der Millionenmetropole, Bill de Blasio, waren unter den Demonstranten.

Robert De Niro Foto: D Dipasupil/Getty Images/AFP

Tausende Menschen versammelten sich in New York, um gegen Donald Trump zu protestieren. Foto: AFP

Trump hat noch nie ein politisches Amt bekleidet. Seine Anhänger versprechen sich von ihm neue Jobs, eine Rückbesinnung auf Amerika und eine radikale Abkehr von der Linie seines Vorgängers Barack Obama. Gegner und Kritiker fürchten Trumps Naturell, Haltung und Einstellungen.

So sieht der Zeitplan für den heutigen Freitag aus:

Den Angelobungstag beginnt der Republikaner um 8.30 Uhr (14.30 Uhr MEZ) mit einem Gottesdienst, danach empfangen Barack und Michelle Obama das Ehepaar Trump im Weißen Haus. Am Kapitol beginnen unterdessen die Feierlichkeiten mit Musik. Die Nachwuchssängerin Jackie Evancho wird die Nationalhymne singen, danach nimmt Trump seinen Platz ein und lauscht gemeinsam mit den Anwesenden den Gebeten von Vertretern mehrerer Religionsgemeinschaften.

Anschließend folgt die eigentliche Angelobungszeremonie. Vor dem Obersten Richter Clarence Thomas werden zunächst Vizepräsident Mike Pence und anschließend Trump angelobt. "Ich, Donald John Trump, schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich erfüllen und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach bestem Wissen und Gewissen bewahren, schützen und verteidigen werde - so wahr mir Gott helfe", diese Gelöbnisformel wird Trump aufsagen und gleichzeitig auf zwei Bibeln - auf seine eigene und auf die des früheren US- Präsidenten Abraham Lincoln - schwören.

Bereits am Donnerstag strömten Tausende Menschen zum Kapitol und beobachteten die Vorbereitungen. Foto: ASSOCIATED PRESS

"Sehr persönliche" Antrittsrede geplant

Wenige Minuten später hält der 45. Präsident seine Antrittsrede. Laut seinem Sprecher Sean Spicer darf sich die Welt eine "sehr persönliche" und "philosophische" Rede erwarten. Dabei werde es dem neuen Chef im Weißen Haus aber nicht in erster Linie darum gehen, seine politischen Ziele zu erläutern, sondern vielmehr darum, seine "Vision" für die USA darzulegen.

Da Trump auf Twitter sehr mitteilungsbedürftig ist, verwundert es kaum, dass er sogar während des Redenschreibens eine kurze Pause machte, um sich grübelnd ablichten zu lassen. "Ich schreibe meine Antrittsrede in Mar- a-Lago, vor drei Wochen", war in dem Tweet zu lesen.