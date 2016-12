Terroristen nutzen ihre Kinder als lebende Bomben

Was soll man zu solchen Bildern noch sagen? Im Internet ist ein Video von islamistischen Eltern aufgetaucht, das sie bei der rührenden Verabschiedung von ihren Kindern zeigt - kurz bevor diese als lebende Bomben in den Tod geschickt werden. Die siebenjährige Tochter soll dabei in eine Polizeistation in der syrischen Hauptstadt Damaskus geschickt und dann per ferngesteuertem Zünder in die Luft gejagt worden sein.