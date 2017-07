Russland setzt schwere Bomber gegen IS ein

Kurz vor dem G20- Gipfel in Hamburg will Russlands Präsident Wladimir Putin offenbar noch seine militärische Schlagkraft demonstrieren. Eigenen Angaben zufolge setzte das russische Militär am Mittwoch schwere Bomber und Marschflugkörper gegen Stellungen der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien ein. Drei Munitionsdepots und eine Kommandozentrale der Islamisten in der Grenzregion der Provinzen Hama und Homs seien zerstört worden, so das Verteidigungsministerium in Moskau.