Amok mit Motorsäge in der Schweiz - Jagd auf Täter

In der Altstadt der Schweizer Ortschaft Schaffhausen hat am Montagvormittag ein Mann Menschen mit einer Motorsäge angegriffen. Die Polizei bestätigte, dass es mehrere Verletzte, zwei davon schwer, gibt. Die Einsatzkräfte fahnden derzeit nach dem Täter, der in einem weißen VW Caddy die Flucht antrat. Die Polizei betonte, dass es sich nicht um einen Terrorakt handle. Einem Bericht des "Blick" zufolge dürfte es der Motorsägen- Angreifer auf die Mitarbeiter einer Krankenversicherung abgesehen haben.