16 Stunden im Meer: Japanischer Surfer gerettet

Nach eigener Aussage war der Mann gegen die hohen Wellen am Bulli- Strand in Sydney nicht angekommen und von der Strömung abgetrieben worden. Die Crew des Containerschiffs entdeckte den Hobbysurfer schließlich am Donnerstagnachmittag etwa sechs Kilometer vor der Küste Sydneys.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Der Australien- Chef der Reederei MSC sprach von einem Glücksfall. Erfreulicherweise habe die Besatzung den um Hilfe rufenden Mann wahrgenommen, sagte Kevin Clarke dem Portal Infomarine On- Line. Der Japaner wurde auf dem Schiff mit Essen und Kleidung versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Freitag konnte er nach kurzer Behandlung entlassen werden.