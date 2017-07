Sex- Attacke: Ermittlungen gegen fünf Somalier

Die fünf Männer sollen sich in der vergangenen Woche in einer Wohnung in Feldkirch an der 35- jährigen Frau aus Serbien vergangen haben. Vorerst war die Rede von "sexuellen Handlungen". Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, vertraute sie sich einem Taxifahrer an, der den Vorfall umgehend bei der Polizei meldete.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ein dringender Tatverdacht besteht laut Polizeisprecher Horst Spitzhofer derzeit noch nicht, deshalb sei gegen die zwei angezeigten Somalier bisher keine Untersuchungshaft beantragt worden. Die Ermittlungen gegen die drei weiteren Männer seien noch im Gang.