Wer Gutes für Tiere tut, soll vor den Vorhang!

"Brauchen Ausnahmeregelungen"

ist das neue Tierschutzgesetz teils Chaos pur und einRückschritt. Demnach dürfen private Vereine ihre Schützlinge nicht mehr vermitteln (ab Juli 2018, bis dahin ist Übergangsfrist!), sofern sie nicht Bewilligungen erlangen; die aber für viele unmöglich zu kriegen sind. Und Privatleute haben gar keine Chance mehr.

"Wir brauchen da Ausnahmeregelungen!", donnert Tierschutzlandesrat Lang, "es kann doch nicht sein, dass engagierte Tierschützer, die ihr Geld, ihre Freizeit und ihr Herzblut für unsere Tiere opfern, dafür auch noch bestraft werden!"

Jetzt für Tierschutzpreis bewerben!

Auf völliges Unverständnis stößt bei ihm auch, dass das Ministerium sich in dieser Causa tot stellt. "Nicht tolerierbar. Wenn es nötig ist, werde ich damit zum Bundeskanzler gehen." Da ist es fast zusätzliches Signal und Zeichen, dass Anton Lang heuer erstmals den Tierschutzpreis ausgeschrieben hat. Für Private, Vereine, Kinder, alle, die helfen! Bewerbung bitte rasch via E- Mail an tierschutzpreis@stmk.gv.at . Es winken großzügige Geldpreise und Fressnapf- Gutscheine!

Christa & Eva Blümel, Kronen Zeitung