Letztes Schwertwal- Kalb in Seaworld geboren

Zum letzten Mal ist als Teil eines umstrittenen Orca- Zuchtprogramms ein Schwertwal in einem Seaworld- Vergnügungspark in den USA geboren worden. Orca- Kuh Takara habe am Mittwochnachmittag ein Kalb zur Welt gebracht, teilte der Betreiber des Parks in San Antonio im US- Bundesstaat Texas in der Nacht auf Donnerstag auf Twitter mit.